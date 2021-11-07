|
|
Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 10 лис, 2021 14:23
Пропонуємо до обговорення:
Скільки заробляють спеціалісти профсфери «Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства».
Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 96155
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 140 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 40 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор