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Скільки заробляють бухгалтери
в Україні (інфографіка)

Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:23

Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Скільки заробляють спеціалісти профсфери «Бухгалтерія, управлінський облік, фінанси підприємства».

Дивися повний текст Скільки заробляють бухгалтери в Україні (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 14:24

Скажите пожалуйста, где это начинающему бухгалтеру платят 12 тыс? У меня довольно много коллег-бухгалтеров, работающих на крупных и не очень компаниях с много летним стажем, зп от 5 до 12 тыс. И 12 - это зам.гл. бух, работающая по 10-12 час в сутки. Начинающему с трудом дадут 4, и он будет делать все, включая бег по городу для открытия фоп и прочих мелких поручений.
pussecat-irisha
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Повідомлення Додано: Сер 10 лис, 2021 20:20

  pussecat-irisha написав:Скажите пожалуйста, где это начинающему бухгалтеру платят 12 тыс? ... Начинающему с трудом дадут 4, и он будет делать все, включая бег по городу для открытия фоп и прочих мелких поручений.

Во-первых, в статье указано "не превышает 12 тыс. грн" А во-вторых, даже начинающий бухгалтер должен знать, что при размер ЗП меньше 6к нужно бежать в ГосТруд, а не поручения исполнять.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 23:22

  pussecat-irisha написав:Скажите пожалуйста, где это начинающему бухгалтеру платят 12 тыс? У меня довольно много коллег-бухгалтеров, работающих на крупных и не очень компаниях с много летним стажем, зп от 5 до 12 тыс. И 12 - это зам.гл. бух, работающая по 10-12 час в сутки. Начинающему с трудом дадут 4, и он будет делать все, включая бег по городу для открытия фоп и прочих мелких поручений.

Учтите английский - будете стартовать с 15.
Gastarbaiter
 
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