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У межах 50 000 грн.: Кабмін
оприлюднив зарплати міністрів

У межах 50 000 грн.: Кабмін оприлюднив зарплати міністрів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:36

У межах 50 000 грн.: Кабмін оприлюднив зарплати міністрів

Пропонуємо до обговорення:
У жовтні 2021 року міністри в Україні отримали фактичні зарплати, розмір яких коливається від 44 тис. грн до 50 тис. грн з урахуванням доплат після сплати податків.

Дивися повний текст У межах 50 000 грн.: Кабмін оприлюднив зарплати міністрів.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 11 лис, 2021 11:36

Чиновники и депутаты заботятся только о своём благополучии, а работникам ПАО ДТЗ Днипро, владельцем которого является депутат под номером 2 партии Батькивлина Тарута, не выплачивается зарплата и не насчитывается страховые взносы с 2017 года и всем по барабану наши проблемы. Но зато с такими нашими проблемами Тарута пытался стать президентом, но затем купил 2 место в партии Батькивщина. Наша зарплата превратилась уже в фантики с такими ценами на сегодня. В стране просто не работают Законы и чиновники у власти что хотят то и делают. До 2014 года мы о таких проблемах понятия не имели. А сейчас даже по суду кто получил задолженность по зарплате, то страховой стаж не положено. Получается, что налоги высчитали и зарплату мы получили официально в конвертах, потому что страховой стаж ПФУ пишет не положено. Так что у нас в стране официально выплачивают зарплату в конвертах и официально воруют у людей страховой стаж. Страна беззакония.
alladtz8
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