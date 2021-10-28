У Нацполіції розповіли про систему перевірки куплених...

Додано: П'ят 12 лис, 2021 12:53

_hunter написав: А как еще подтвердить, что сертификат/тест выданы именно тому человеку, что их показывает?

Если так напрягает бумажный паспорт показывать -- в Дие и паспорт и сертификат есть А как еще подтвердить, что сертификат/тест выданы именно тому человеку, что их показывает?Если так напрягает бумажный паспорт показывать -- в Дие и паспорт и сертификат есть

22) здійснення перевезень пасажирів авіаційним та залізничним транспортом у міжобласному та міжнародному сполученнях без наявності у них (крім осіб, які не досягли 18 років) негативного результату тестування на COVID-19 методом полімеразної ланцюгової реакції або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, яке проведене не більш як за 72 години до дня поїздки; або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації; або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини; або міжнародного, внутрішнього сертифіката чи іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою дводозної вакцини (жовті сертифікати) або однією дозою однодозної вакцини чи двома дозами дводозної вакцини (зелені сертифікати), які включені Всесвітньою організацією охорони здоров’я до переліку дозволених для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, чинність якого підтверджена за допомогою Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, зокрема з використанням мобільного додатка Порталу Дія (Дія).

Так нигде и не прописано, что сертификат или тест должны быть именно того человека, который заходит в магазин. Главное чтоб он был в наличии. А то, что в нем имя соседки, и даже пол не совпадает - не принципиально. А, вот, требование предъявить паспорт на входе в магазин уже даже в постановлениях не прописано, и явно незаконноВот, про транспорт. Про магазины то же самое, лень искать