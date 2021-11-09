У Києві посилять контроль за дотриманням карантину

vitaliian написав:andrey_spec написав:
Ну да, конечно. Это как не брать деньги за парковку, а строить халявные паркинги.
Так и сейчас: народ вместо вакцинации надеется на халявную медицину. Если бы после ковида выписывали с больницы со счетом за лечение, то такого количества антиваксов не было бы.
На халявную медицину рассчитывают разве что совсем наивные. Даже онкология которая считается что лечится бесплатно вытягивает несколько куе в зависимости от сложности в государственных клиниках. Походу халявными осталось пару дешевых анализов, рентген и померять давление. На узи уже очередь пару недель, понятно кому срочно сделает платно, а две недели подождать может либо хроник либо здоровый.
А кто вам сказал что медицина это дешево ? Вы ставите порядок затрат у нас и в Германии или Израиле. Чтоб закрыть вопрос должна быть страховка с лимитом 1 млн Евро, вместо текущих типичных медицинских страховок на несчастные 200-300 тысяч грн. Те кто без страховки, с ваших налогов идет процентов 5 (а то и меньше) на медицину. Посчитайте на какую сумму Вы можете рассчитывать.