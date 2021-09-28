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Грузинським пенсіонерам
виплатять по 60 доларів за...

Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 10:32

Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.

Дивися повний текст Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію.
R2
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Деньги поступят сразу после первой дозы😬
stasgolodnov
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asdasd
 
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