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Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 13 лис, 2021 10:32
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sputnik Georgia.
Дивися повний текст Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за COVID-вакцинацію
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Додано: Суб 13 лис, 2021 10:32
Деньги поступят сразу после первой дозы😬
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Додано: Суб 13 лис, 2021 13:02
Похоронные?
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:32
от як треба.... замість "заборонити, не пускати, вимагати довідки...." ))
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Додано: Суб 13 лис, 2021 19:45
В некоторых странах квартиры разыгрывают среди вакцинированных)
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