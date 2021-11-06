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Зеленський підписав закон про
енергоефективність: що...

Зеленський підписав закон про енергоефективність: що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:09

Зеленський підписав закон про енергоефективність: що...

Пропонуємо до обговорення:
Основна мета закону – створення нових рамкових умов для стимулювання енергоефективності у всіх секторах економіки.

Дивися повний текст Зеленський підписав закон про енергоефективність: що зміниться для споживачів.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 13 лис, 2021 11:09

У всіх цих "енергоефективностях" мене найбільше дивує лише одне -- всі вдають ніби за них борються, але, водночас зливають в каналізацію теплу воду (1°/1літр.води ~ 1°/1м³.повітря).
А ще -- взимку розігрівають житло й крамниці до 20°+... Сумно бачити як звузився діапазон зручних температур для людей. :(
Bobua
 
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