От не може українська дійсність та ментальність жити без стресів. І наш валютний міжбанк цієї п'ятниці - найкраще тому підтвердження.
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара неочікувано злетів.
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Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17
Міжбанк: курс долара неочікувано злетів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: курс долара неочікувано злетів.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:17
спекуляція
I -ї, ж.
1》 Скуповування та перепродаж цінностей (цінних паперів, товарів, майна і т. ін.) з нестійким курсом для одержання зиску на різниці в курсі, цінах.
|| Незаконне скуповування та перепродаж товарів за підвищеними цінами для наживи. Валютна спекуляція.
Додано: Суб 13 лис, 2021 18:19
спекуляція
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ПЕРЕПРО́ДАЖ (продаж купленого раніше), ПЕРЕПРО́ДУВАННЯ, ВІДПРО́ДАЖ рідше. Борис Кулик був сином якогось зайшлого у наші краї славгородського купця, який промишляв перепродажем худоби (М. Чабанівський); Цілий рік турботи та клопоти, купування та перепродування (Панас Мирний); Один ґазда має на відпродаж плужок дуже придатний і легкий (І. Чендей). - Пор. спекуля́ція.
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СПЕКУЛЯ́ЦІЯ (скуповування та перепродування чого-небудь для одержання прибутку), ҐЕШЕ́ФТ зневажл., ГЕНДЛЯ́РСТВО зневажл., БАРИ́ШНИЦТВО заст. - Пор. перепро́даж.
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