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Чи законно вимагати
COVID-сертифікат і чи це не є...

Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<1234
Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 13:40

  IMPRINTER написав:
  Mirax написав:Маски потрібно носити хворим, тому в Америці штраф за маску в публічному місці.


да так и есть - маски носят больные,
но в данном случае на лбу ни у кого не написано больной он или здоровый, а болезнь может протекать и бессимптомно ... поэтому маски носят все, т.к. каждый человек рассматривается как потенциально больной и источник распространения вируса. Без маски он инфицирует в радиусе 1,5 метра, а в маске - только тех кто очень близко. Маска банально уменьшает траекторию выброса его слюны при разговоре.

Потенциально каждый первый - убийца, вор и насильник. Может введём QR-коды и справки из МВД, что "гражданин доказал, что он (она) не убийца, вор и насильник, по состоянию на дд.мм.гг", и обяжем обновлять это раз в полгода, и предъявлять по первому требованию при входе в магазин, ресторан и т.д.?
Причём это никак не гарантирует, что владелец подобного "сертификата" не совершит подобное преступление, как не гарантирует "ковид-сертификат" что владелец не болеет ковидом, не умрёт от ковида, и не заражает ковидом всех вокруг

Ещё интересно, почему нужен только ковид-сертификат? Есть куча других болезней, и не у всех есть даже обязательные прививки. Может носить и предъявлять медкарту, и анализы "не старше 72 часа", а то мало ли что?
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:06

  Вкладчик1234 написав:.........
Ещё интересно, почему нужен только ковид-сертификат? Есть куча других болезней, и не у всех есть даже обязательные прививки. Может носить и предъявлять медкарту, и анализы "не старше 72 часа", а то мало ли что?

По другим болезням сегодня нет эпидемии и эти больные не перегружают больницы и реанимации.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:35

Вкладчик1234

я не утверждаю, что все осуществляемые действия логичны и абсолютно законны ... китай победил ковид тока потому, что запер тупо по домам на 2 недели всех ... а Европа не может уже 2 года справиться, т.к. тут все качают права ...

вы прекрасно понимаете, что главная цель всего этого - прямыми и косвенными методами привить подавляющее большинство населения, превратив жизнь непривитых в ад и стимулировать их привиться. Глде используют кнут, где пряник, где гибридные методы ... Так что всё логично.
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Повідомлення Додано: Пон 15 лис, 2021 14:54

  IMPRINTER написав:Вкладчик1234

я не утверждаю, что все осуществляемые действия логичны и абсолютно законны ... китай победил ковид тока потому, что запер тупо по домам на 2 недели всех ... а Европа не может уже 2 года справиться, т.к. тут все качают права ...

вы прекрасно понимаете, что главная цель всего этого - прямыми и косвенными методами привить подавляющее большинство населения, превратив жизнь непривитых в ад и стимулировать их привиться. Глде используют кнут, где пряник, где гибридные методы ... Так что всё логично.

Китай поголовно вакцинировал разве что в первую волну.
В последних случаях обнаружения ковида в каком-то порту, и Диснейленде - десятки тысяч человек протестировали за несколько часов: положительных и контактных - на лечение в карантин. А отрицательных - отпустили на свободу, и никто никому двери уже не заваривает на 2 недели.
Т.е. Китай нашёл больных и контактных - и лечит их в карантине (типа системы Семашко).
А у нас больных лечат не очень (кто-то с этим будет спорить?), но зато направили все силы на "лечение" здоровых. И с "сертификатом" можно болеть, умирать и заражать. А без сертификата даже здоровому нельзя спокойно сходить в магазин, т.к. его назначили "по-умолчанию прокаженным".

Почему больным уделяют минимум внимания, а гоняются за здоровыми? Вот против этой абсурдности "борьбы с ковидом" люди и возмущаются. Люди требуют, чтобы всё было логично и законно :)
Вкладчик1234
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