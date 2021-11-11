Чи законно вимагати COVID-сертифікат і чи це не є...

Додано: Пон 15 лис, 2021 14:54

IMPRINTER написав: Вкладчик1234



я не утверждаю, что все осуществляемые действия логичны и абсолютно законны ... китай победил ковид тока потому, что запер тупо по домам на 2 недели всех ... а Европа не может уже 2 года справиться, т.к. тут все качают права ...



вы прекрасно понимаете, что главная цель всего этого - прямыми и косвенными методами привить подавляющее большинство населения, превратив жизнь непривитых в ад и стимулировать их привиться. Глде используют кнут, где пряник, где гибридные методы ... Так что всё логично. ... китай победил ковид тока потому, что запер тупо по домам на 2 недели всех ... а Европа не может уже 2 года справиться, т.к. тут все качают права ...вы прекрасно понимаете, что главная цель всего этого - прямыми и косвенными методами привить подавляющее большинство населения, превратив жизнь непривитых в ад и стимулировать их привиться. Глде используют кнут, где пряник, где гибридные методы ... Так что всё логично.

Китай поголовно вакцинировал разве что в первую волну.В последних случаях обнаружения ковида в каком-то порту, и Диснейленде - десятки тысяч человек протестировали за несколько часов: положительных и контактных - на лечение в карантин. А отрицательных - отпустили на свободу, и никто никому двери уже не заваривает на 2 недели.Т.е. Китай нашёл больных и контактных - и лечит их в карантине (типа системы Семашко).А у нас больных лечат не очень (кто-то с этим будет спорить?), но зато направили все силы на "лечение" здоровых. И с "сертификатом" можно болеть, умирать и заражать. А без сертификата даже здоровому нельзя спокойно сходить в магазин, т.к. его назначили "по-умолчанию прокаженным".Почему больным уделяют минимум внимания, а гоняются за здоровыми? Вот против этой абсурдности "борьбы с ковидом" люди и возмущаются. Люди требуют, чтобы всё было логично и законно