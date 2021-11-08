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У Мінфіні відзвітували, скільки
грошей вже витрачено на...

У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:24

У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на...

Пропонуємо до обговорення:
За 10 місяців 2021 року здійснено видатків на боротьбу з COVID-19 у розмірі понад 31 млрд гривень.

Дивися повний текст У Мінфіні відзвітували, скільки грошей вже витрачено на боротьбу з COVID-19.
R2
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Лучше б людям раздали
asdasd
 
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Повідомлення Додано: Вів 16 лис, 2021 12:31

  asdasd написав:Лучше б людям раздали

По тыщще гривен? -- ну так вон -- начали раздавать "за укол" :lol:
_hunter
 
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