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Tesla почала встановлювати
термінали Starlink на...

Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13

Tesla почала встановлювати термінали Starlink на...

Пропонуємо до обговорення:
Компанія Tesla почала оснащувати зарядні станції Supercharger для електромобілів терміналами супутникового інтернету SpaceX Starlink.

Дивися повний текст Tesla почала встановлювати термінали Starlink на зарядних станціях Supercharger.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:13

Чи можна термінали Starlink привезти в Україну?
Чи там потрібна частотна сертифікація і все таке?
5kopiyok
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:14

  5kopiyok написав:Чи можна термінали Starlink привезти в Україну?
Чи там потрібна частотна сертифікація і все таке?

Привезти можно -- работать не будет :lol:
_hunter
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 10:34

  _hunter написав:Привезти можно -- работать не будет :lol:


А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?

По состоянию на сентябрь 2021 года вся территория Украины полностью входит в зону покрытия Starlink. Качество приема сигнала − на уровне штата Вашингтон.


Другой вопрос, что использование терминала на передачу будет незаконным, т.к.
Пока SpaceX не получит разрешение от Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРЗІ), мы не сможем приобрести оборудование и подключиться легально. Но вряд ли Starlink будет технически блокировать возможность пользоваться своей услугой. По крайней мере, в других странах и регионах компания этого не делает. И пользователи, зарегистрировавшиеся в Корнуолле, свободно выходят в интернет, находясь в Манчестере. То есть, в местах, которые официально не входят в зону покрытия Starlink.


Источник: https://spotme.ua/starlink-info
Цитрин
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 11:11

  Цитрин написав:
  _hunter написав:Привезти можно -- работать не будет :lol:


А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?

По состоянию на сентябрь 2021 года вся территория Украины полностью входит в зону покрытия Starlink. ...


>>> А что, старлинк ограничивает доступ с территории Украины?
не то, чтобы "ограничивает" -- просто покрытия нет.

>>> вся территория Украины полностью входит в зону покрытия Starlink
далеко не вся и далеко не полностью:
Зображення
https://satellitemap.space/
_hunter
 
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