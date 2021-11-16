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Нові тарифи на проїзд від КМДА шокували навіть...
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:33
Пропонуємо до обговорення:
Водії столичних маршруток шоковані запропонованими міськадміністрацією новими тарифами на проїзд у муніципальному транспорті й кажуть, що теж готові істотно підвищити вартість проїзду.
Дивися повний текст Нові тарифи на проїзд від КМДА шокували навіть маршрутників: тепер у них - свої плани
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Додано: Сер 17 лис, 2021 12:33
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