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Нові тарифи на проїзд від
КМДА шокували навіть...

Нові тарифи на проїзд від КМДА шокували навіть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 12:33

Нові тарифи на проїзд від КМДА шокували навіть...

Пропонуємо до обговорення:
Водії столичних маршруток шоковані запропонованими міськадміністрацією новими тарифами на проїзд у муніципальному транспорті й кажуть, що теж готові істотно підвищити вартість проїзду.

Дивися повний текст Нові тарифи на проїзд від КМДА шокували навіть маршрутників: тепер у них - свої плани.
R2
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