Проведення розрахунків за допомогою банківських платіжних карток значно полегшує життя споживачів банківських послуг.
Дивися повний текст Віртуальна банківська картка: переваги та особливості.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00
Віртуальна банківська картка: переваги та особливості
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Віртуальна банківська картка: переваги та особливості.
Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00
Из какого года статья? :O Чисто Интернет-карты "приобретали популярность" лет 15 назад. А сейчас, если какие из виртуальных и приобретают популярность (и то "сейчас" - это раньше, чем в этом году), то подключаемые к GPay, чтобы в магазин и банкомат ходить со смартфоном, а не с картой.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 48 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|