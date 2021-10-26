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Віртуальна банківська картка:
переваги та особливості

Віртуальна банківська картка: переваги та особливості
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00

Віртуальна банківська картка: переваги та особливості

Пропонуємо до обговорення:
Проведення розрахунків за допомогою банківських платіжних карток значно полегшує життя споживачів банківських послуг.

Дивися повний текст Віртуальна банківська картка: переваги та особливості.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 19:00

Из какого года статья? :O Чисто Интернет-карты "приобретали популярность" лет 15 назад. А сейчас, если какие из виртуальных и приобретают популярность (и то "сейчас" - это раньше, чем в этом году), то подключаемые к GPay, чтобы в магазин и банкомат ходить со смартфоном, а не с картой.
moveton
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