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Українкам виплатять декретні, незважаючи на...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45
Пропонуємо до обговорення:
Фонд соціального страхування (ФСС) виплатить допомоги по вагітності та пологах незалежно від того, чи було застраховану особу відсторонено від роботи через відмову від обов’язкового щеплення проти COVID-19.
Дивися повний текст Українкам виплатять декретні, незважаючи на відсторонення від роботи через відмову від вакцинації
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Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45
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