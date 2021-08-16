RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Українкам виплатять
декретні, незважаючи на...

Українкам виплатять декретні, незважаючи на...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45

Українкам виплатять декретні, незважаючи на...

Пропонуємо до обговорення:
Фонд соціального страхування (ФСС) виплатить допомоги по вагітності та пологах незалежно від того, чи було застраховану особу відсторонено від роботи через відмову від обов’язкового щеплення проти COVID-19.

Дивися повний текст Українкам виплатять декретні, незважаючи на відсторонення від роботи через відмову від вакцинації.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96267
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 17 лис, 2021 20:45

Какой широкий жест.
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2503
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 629 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Грузинським пенсіонерам виплатять по 60 доларів за...
R2 » Суб 13 лис, 2021 10:32
4 370
Переглянути останнє повідомлення
Суб 13 лис, 2021 19:45
LOKY
Кому виплатять матеріальну допомогу до Дня Незалежності...
R2 » Пон 16 сер, 2021 10:50
3 633
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 27 сер, 2021 12:58
_hunter
Борги із зарплати шахтарів за 2021 рік виплатять...
R2 » Сер 12 тра, 2021 12:35
2 449
Переглянути останнє повідомлення
Сер 12 тра, 2021 14:26
livs375

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.