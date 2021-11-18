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Рада зробила перший крок до
запровадження «ковідної...

Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 11:34

Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...

Пропонуємо до обговорення:
Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав "ковідну амністію" для певних категорій населення, які купили підробні сертифікати.

Дивися повний текст Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної амністії».
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 12:23

Цирк
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:03

А бывший министр Криклий пришёл в райотдел сдал подельников?)))
livs375
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:22

Re: Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...

Знак качества государству и народу. Страна идиотов. Сорян, но нас не спасти. Надо под кого-то ложиться и чем скорее - тем больше выживет.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22

Re: Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...

Безумство и отвага!
tatmech
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:27

Под поезд ложитесь ...
mvi
 
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:11

"Она позволит сделать прививку от коронавируса тем, кто ранее приобрел поддельный сертификат о вакцинации."
Так, а кто запрещает делать прививку?
egor6508
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Повідомлення Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:31

  egor6508 написав:Так, а кто запрещает делать прививку?

Протоколы/очередность: третий укол по графику -- где-то через пол года после второго должен быть. Это если забыть о том, что плана бустерных прививок у Украины пока еще вообще нет...
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