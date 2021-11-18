Комітет з питань правоохоронної діяльності підтримав "ковідну амністію" для певних категорій населення, які купили підробні сертифікати.
Дивися повний текст Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної амністії».
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Додано: Чет 18 лис, 2021 11:34
Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної амністії».
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:22
Re: Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...
Знак качества государству и народу. Страна идиотов. Сорян, но нас не спасти. Надо под кого-то ложиться и чем скорее - тем больше выживет.
Додано: Чет 18 лис, 2021 16:22
Re: Рада зробила перший крок до запровадження «ковідної...
Безумство и отвага!
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:11
"Она позволит сделать прививку от коронавируса тем, кто ранее приобрел поддельный сертификат о вакцинации."
Так, а кто запрещает делать прививку?
Додано: П'ят 19 лис, 2021 11:31
Додано: П'ят 19 лис, 2021 14:46
_hunter третья вообще не обязательна
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