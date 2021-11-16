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Гетманцев пояснив, чому «тисячею
за вакцинацію» не можна...

Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:29

Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...

Пропонуємо до обговорення:
Він заявив, що це "програма для підтримки людей та бізнесу".

Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна буде оплатити комуналку та ліки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:30

Гетманцев заявил, что это «программа для поддержки людей и бизнеса». И в чём же тогда заключается поддержка людей,если нельзя использовать на самое необходимое???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:31

Популизм на популизме. Мы вам что-то дадим, на что-то, но что и на что - пока не скажем. Ха-ха-ха.
Omega
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