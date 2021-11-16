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Гетманцев пояснив, чому «тисячею
за вакцинацію» не можна...

Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:29

Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...

Пропонуємо до обговорення:
Він заявив, що це "програма для підтримки людей та бізнесу".

Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна буде оплатити комуналку та ліки.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:30

Гетманцев заявил, что это «программа для поддержки людей и бизнеса». И в чём же тогда заключается поддержка людей,если нельзя использовать на самое необходимое???
sena_2008atp
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 14:31

Популизм на популизме. Мы вам что-то дадим, на что-то, но что и на что - пока не скажем. Ха-ха-ха.
Omega
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:41

  sena_2008atp написав:Гетманцев заявил, что это «программа для поддержки людей и бизнеса». И в чём же тогда заключается поддержка людей,если нельзя использовать на самое необходимое???

Тем что человек сможет выпить кружку чая в Велюре :mrgreen:
ssnet
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 15:57

Показуха и жлобство.Мы вам дадим-но не дадим.
Scotch
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 17:00

тем не менее, снова по 40-50 человек очереди на вакцинацию.... эффект есть )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:10

Как всегда в голосину))
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:15

А на вопрос почему ответ очень простой - потому что не каждый пойдет в спортзал или в кино. И вообще эта идея расчитана, скорее всего, на людей в возрасте, среди которых % вакцинации очень низкий.
mvi
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 18:44

Вполне себе нормальный подход. В соседней стране выдали по 100+ евро на ребенка, которые можно потратить только на внутренний туризм (отели, парки развлечений и т.п.). И людям приятно, и предпринимателям подспорье. Ну и в эту сумму вложиться сложно, так что народ доплачивает уже "живыми" деньгами, чтобы халява не пропадала.
Gastarbaiter
 
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