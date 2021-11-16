Він заявив, що це "програма для підтримки людей та бізнесу".
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна буде оплатити комуналку та ліки.
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Додано: Чет 18 лис, 2021 14:29
Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна буде оплатити комуналку та ліки.
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:30
Гетманцев заявил, что это «программа для поддержки людей и бизнеса». И в чём же тогда заключается поддержка людей,если нельзя использовать на самое необходимое???
Додано: Чет 18 лис, 2021 14:31
Популизм на популизме. Мы вам что-то дадим, на что-то, но что и на что - пока не скажем. Ха-ха-ха.
Додано: Чет 18 лис, 2021 15:41
Додано: Чет 18 лис, 2021 17:00
тем не менее, снова по 40-50 человек очереди на вакцинацию.... эффект есть )
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:15
А на вопрос почему ответ очень простой - потому что не каждый пойдет в спортзал или в кино. И вообще эта идея расчитана, скорее всего, на людей в возрасте, среди которых % вакцинации очень низкий.
Додано: Чет 18 лис, 2021 18:44
Вполне себе нормальный подход. В соседней стране выдали по 100+ евро на ребенка, которые можно потратить только на внутренний туризм (отели, парки развлечений и т.п.). И людям приятно, и предпринимателям подспорье. Ну и в эту сумму вложиться сложно, так что народ доплачивает уже "живыми" деньгами, чтобы халява не пропадала.
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