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Гетманцев пояснив, чому «тисячею за вакцинацію» не можна...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 18 лис, 2021 20:11
Та. Пора вже сходити в оперу, філармонію... :) Пару років не був.
Але чомусь мучать невиразні підозри, що народ піде на 95квартал... І навіть доплатить...
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Bobua
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Додано: Чет 18 лис, 2021 20:51
Bobua написав:
Та. Пора вже сходити в оперу, філармонію...
Пару років не був.
Але чомусь мучать невиразні підозри, що народ піде на 95квартал... І навіть доплатить...
Просто народ не догоняет, что он участник шоу.
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