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Режим «без паперів»: Рада
оптимізувала державні реєстри

Режим «без паперів»: Рада оптимізувала державні реєстри
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:02

Режим «без паперів»: Рада оптимізувала державні реєстри

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада в цілому прийняла законопроєкт № 2110, який дозволить покращити стан державних реєстрів в Україні. Finance.ua як портал, що дбає про ваші фінанси, дізнався, що змінить закон.

Дивися повний текст Режим «без паперів»: Рада оптимізувала державні реєстри.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 18 лис, 2021 22:02

Правильно. Сэкономленный на бумаге лес можно вывезти в демократические страны. )))
p_a_l
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