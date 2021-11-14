Дорослі при перетині державного кордону можуть підтверджувати батьківство для своїх неповнолітніх дітей через додаток "Дія".
Дивися повний текст При перетині кордону можна підтверджувати батьківство для неповнолітніх через додаток «Дія».
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Додано: Нед 21 лис, 2021 02:36
При перетині кордону можна підтверджувати батьківство...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст При перетині кордону можна підтверджувати батьківство для неповнолітніх через додаток «Дія».
Додано: Нед 21 лис, 2021 02:36
Бы ло бы гораздо полезнее в Дії оформлять разрешение на вывоз ребенка за границу.
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