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При перетині кордону можна
підтверджувати батьківство...

При перетині кордону можна підтверджувати батьківство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 02:36

При перетині кордону можна підтверджувати батьківство...

Пропонуємо до обговорення:
Дорослі при перетині державного кордону можуть підтверджувати батьківство для своїх неповнолітніх дітей через додаток "Дія".

Дивися повний текст При перетині кордону можна підтверджувати батьківство для неповнолітніх через додаток «Дія».
R2
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Повідомлення Додано: Нед 21 лис, 2021 02:36

Бы ло бы гораздо полезнее в Дії оформлять разрешение на вывоз ребенка за границу.
gretzky_vic
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