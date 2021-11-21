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Як українці ухиляються від
сплати податків (інфографіка)

Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 13:56

Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Найбільш поширені схеми ухиляння від сплати податків в Україні.

Дивися повний текст Як українці ухиляються від сплати податків (інфографіка).
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:46

Ну что можно сделать с офшорами, если деньги в них выводят "власть", контрабас - люди, у которых есть "крыша" во власти, а вот малый бизнес и фопов 1, 2 группы можно драть. Тоже самое тех, кто получил в наследство пару квартир, а если посмел сдать по-тихому - драть без вазелина, чтобы запомнил. Ну а если посмел подработать на стороне, то вообще подонок, тебе же зарплату платят 7-10 тыс грн, из которой всего 22% суммарно уходит государству, а не 40, как в Швейцарии. Главное вовремя оплачивать штрафы от 17тыс до 34тыс, если вдруг на улице без паспорта оказался, иначе % вырастет и банки все карты заблокируют
borakotlik
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:48

А кому это всё на писано? Мы скрутками и контрабасом не занимаемся. Эту статью нужно повесить в рамочке в верховной раде, офисе президента, кабинете министров и т.д.
А мы просто свинорылы, мы налоги платим если шо.
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 16:59

Говорить о потерях бюджета - всёравно, что делить шкуру не убитого медведя. Если побороть какую-либо схему - это не значит, что в бюджет будет поступать больше. Поступления могут и уменьшится.

Например, если речь идет о борьбе с ФОП-ами вместо найма, то они просто закроются и перестанут получать доход, с которого платили налоги, соответственно налоги уменьшатся, уменьшатся расходы, упадет спрос на продукцию, снизятся обороты, увеличится безработица. Всё это ударит многократным снижением поступлений в бюджет и снижения уровня жизни.
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