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Ще одного юного програміста
викрили у створенні фейкової...

Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 22:47

Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.

Дивися повний текст Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової «Дії».
R2
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Повідомлення Додано: Пон 22 лис, 2021 22:47

А сколько там вакансий в Минцифре ? :) Мозгами нужно думать прежде чем по факту поощрять правонарушителей.
Igorten
 
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