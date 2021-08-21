Про це повідомляє Миколаївська обласна прокуратура.
Дивися повний текст Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової «Дії».
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Додано: Пон 22 лис, 2021 22:47
Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ще одного юного програміста викрили у створенні фейкової «Дії».
Додано: Пон 22 лис, 2021 22:47
А сколько там вакансий в Минцифре ? :) Мозгами нужно думать прежде чем по факту поощрять правонарушителей.
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