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Депозит в необанку:
на що звернути увагу

Депозит в необанку: на що звернути увагу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:46

Депозит в необанку: на що звернути увагу

Пропонуємо до обговорення:
Необанк — це фінтех-компанія, яка надає банківські послуги у цифровому форматі.

Дивися повний текст Депозит в необанку: на що звернути увагу.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 23 лис, 2021 21:46

"Он недоступен даже через компьютер, а пользоваться им можно только через мобильное приложение" Попробовал представить мобильное приложение, которое работает и что-то с Интернет делает без компьютера. Эфирный дух какой-то. Потом попробовал представить необанк, который предоставляет услуги в компьютерной сети Интернет, но при этом сам через компьютер не доступен. Тут уже не смог. Видимо, Интернет имеется в виду не компьютерный.
moveton
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