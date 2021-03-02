Необанк — це фінтех-компанія, яка надає банківські послуги у цифровому форматі.
Дивися повний текст Депозит в необанку: на що звернути увагу.
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Додано: Вів 23 лис, 2021 21:46
Депозит в необанку: на що звернути увагу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Депозит в необанку: на що звернути увагу.
Додано: Вів 23 лис, 2021 21:46
"Он недоступен даже через компьютер, а пользоваться им можно только через мобильное приложение" Попробовал представить мобильное приложение, которое работает и что-то с Интернет делает без компьютера. Эфирный дух какой-то. Потом попробовал представить необанк, который предоставляет услуги в компьютерной сети Интернет, но при этом сам через компьютер не доступен. Тут уже не смог. Видимо, Интернет имеется в виду не компьютерный.
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