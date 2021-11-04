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У столиці за три дні вилучили
15 авто у боржників, які...

У столиці за три дні вилучили 15 авто у боржників, які...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:50

У столиці за три дні вилучили 15 авто у боржників, які...

Пропонуємо до обговорення:
Органи столичної державної виконавчої служби 17-19 листопада вилучили 15 автомобілів у боржників, які не сплатили штрафи за порушення правил дорожнього руху на загальну суму майже 534 тис. грн.

Дивися повний текст У столиці за три дні вилучили 15 авто у боржників, які не сплатили штрафи за порушення ПДР.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 10:50

І правильно зробили.
Ще б камери на кожен світлофор, і миттєве автосписання з рахунку порушника, тоді буде порядок на дорозі.
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 11:52

Бывает, конечно, что полицаи цепляются лишь бы деньги срубить с водителя. Но в данном случае правильно, если 147 штрафов на 1го человека...
asdasd
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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