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У столиці за три дні вилучили 15 авто у боржників, які...
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Додано: Сер 24 лис, 2021 10:50
Пропонуємо до обговорення:
Органи столичної державної виконавчої служби 17-19 листопада вилучили 15 автомобілів у боржників, які не сплатили штрафи за порушення правил дорожнього руху на загальну суму майже 534 тис. грн.
Дивися повний текст У столиці за три дні вилучили 15 авто у боржників, які не сплатили штрафи за порушення ПДР
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R2
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Додано: Сер 24 лис, 2021 10:50
І правильно зробили.
Ще б камери на кожен світлофор, і миттєве автосписання з рахунку порушника, тоді буде порядок на дорозі.
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Rainbow
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Додано: Сер 24 лис, 2021 11:52
Бывает, конечно, что полицаи цепляются лишь бы деньги срубить с водителя. Но в данном случае правильно, если 147 штрафов на 1го человека...
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asdasd
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