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Міжбанк: чому курс долара
тестує рівень 27 гривень

Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 19:25

Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень

Пропонуємо до обговорення:
Середовище на валютному ринку не принесло полегшення гривні.

Дивися повний текст Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 24 лис, 2021 19:26

НБУ пришел-сказал:
"На сегодня роста хватит,
вот вам всем по двадцать семь,
расходитесь на><ер"
Angelo77
 
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