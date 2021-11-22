Середовище на валютному ринку не принесло полегшення гривні.
Дивися повний текст Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень.
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Додано: Сер 24 лис, 2021 19:25
Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Міжбанк: чому курс долара тестує рівень 27 гривень.
Додано: Сер 24 лис, 2021 19:26
НБУ пришел-сказал:
"На сегодня роста хватит,
вот вам всем по двадцать семь,
расходитесь на><ер"
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