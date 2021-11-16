Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії

Додано: Чет 25 лис, 2021 13:39

andretar написав: А потом мы будем наблюдать, как этому авиаперевозчику будут постоянно дотации выделять А потом мы будем наблюдать, как этому авиаперевозчику будут постоянно дотации выделять

andretar написав: что там ещё у Бени 5%, а по-факту, он все потоки контролирует. что там ещё у Бени 5%, а по-факту, он все потоки контролирует.

будут а может и нет...с такой вероятность можно сказать что и у вас будет.... а вообще логика в стиле киселевщины .обвинять кого то в том что он не сделал. ..А национальная авиакомпания и должна быть дотационной.. она будет летать туда куда надо людям но не выгодно лететь коммерческой авиакомпании. Кроме того ее цена будет некоей красной линией для роcта цен приватных авиакомпаний..это так же вопрос государственной безопасности. Всегда ее самолеты можно использовать для переброски резервистов например.. или при надзвичайних ситуациях. Армия тоже стоит денег и тоже в кривых руках государства и тоже Бени и Ко на ней имеют если не прямо то косвенно профит.. так что разгоним армию? Корветы и РК тоже дорого для флота зачем они..давайте дальше небоеспособные МБАК-и строить в Кузне по цене за каждый как эсминец Дефендер? Будем это называть поддержкой "аТечественнАго" производителя.. вернее отечественно-офшорного.. но это мелочи..