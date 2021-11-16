Президент Володимир Зеленський у четвер, 25 листопада, оголосив про створення національного авіаперевізника.
Дивися повний текст Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 12:17
Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії.
Додано: Чет 25 лис, 2021 12:20
Рукалицо! А потом мы будем наблюдать, как этому авиаперевозчику будут постоянно дотации выделять. Авиаперевозки - низкорентабельная отрасль. А с таким неэффективным собственником, как государство, туда лучше не лезть. Лучше разбирайтесь с монополиями, а дальше рынок сам развиваться будет.
Не удивлюсь, если потом выяснится, что там ещё у Бени 5%, а по-факту, он все потоки контролирует.
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:35
Да будут достирывать. Но это лучше чем достирывать пассажирские перевозки между крупными городами, предоставляя при этом ужасное качество, отбирая кучу времени на дорогу при нулевой безопасности.
Додано: Чет 25 лис, 2021 13:39
Re: Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
будут а может и нет...
с такой вероятность можно сказать что и у вас будет.... а вообще логика в стиле киселевщины .обвинять кого то в том что он не сделал. ..
А национальная авиакомпания и должна быть дотационной.. она будет летать туда куда надо людям но не выгодно лететь коммерческой авиакомпании. Кроме того ее цена будет некоей красной линией для роcта цен приватных авиакомпаний..это так же вопрос государственной безопасности. Всегда ее самолеты можно использовать для переброски резервистов например.. или при надзвичайних ситуациях. Армия тоже стоит денег и тоже в кривых руках государства и тоже Бени и Ко на ней имеют если не прямо то косвенно профит.. так что разгоним армию? Корветы и РК тоже дорого для флота зачем они..давайте дальше небоеспособные МБАК-и строить в Кузне по цене за каждый как эсминец Дефендер? Будем это называть поддержкой "аТечественнАго" производителя.. вернее отечественно-офшорного.. но это мелочи..
Додано: Чет 25 лис, 2021 14:38
Чергове "велике крадівництво".
Спочатку вкрасти на створенні, потім красти під час "роботи". В результаті, через неефективність усі активи "приватизувати", а збитки "націонализувати".
Профіт.
Додано: Чет 25 лис, 2021 15:15
Re: Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
Хай бере приклад з попередника. Порох за одну гривню банк забрав, а Зеля може авіакомпанію. Якби вона була Ахметова, а не Коломойського...
Додано: Чет 25 лис, 2021 15:43
Попередник все правильно зробив. А Зеленський замість того, щоб вкладати гроші в медицину чи армію, розкрадає на дорогах. А тепер хоче ще й на авіа.
Додано: Чет 25 лис, 2021 15:44
Re: Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
Держава - дуже поганий власник і джерело корупції. Потрібні не дешеві тарифи, а високі зарплати. Щоб люди могли купити авіаквитки навіть на непопулярні рейси.
Додано: Чет 25 лис, 2021 15:46
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