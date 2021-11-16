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Зеленський оголосив про
створення нової авіакомпанії

Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<123
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34

  summacut написав:
  Gastarbaiter написав:Бабушек по утрам возить из Белой Церкви в Жуляны (с залетом в Васильков)? По пенсионному - бесплатно!


и в венскую оперу на каву :)

открыл flighgtradar, над страной 13 самолетов, из которых 3 транзитных и пара грузовых. куда вы летать собрались?

Да ну. Только из одного Борисполя сегодня около сотни вылетов.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:52

Посмотрел ценны на самолеты. Финансирование 2,5 + 0,5 хватит аж на полтора самолета и это при отсутствии других расходов.
Igorten
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:45

Re: Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії

  ruslan42212 написав:обороной займись, чучело

А ты чучело почему не в окопах, а на диване сидишь. Вперёд на заработки, на первой линии говорят не плохо платят. Некоторые вон я знаю после Польши туда побежали. Не хотят на пана вкалывать, лучше Родину защищать.
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:24

Хорошая новость. Молодцы. Посмотрим какие будут направления и цены. Но в целом развитие, что есть хорошо. Ну а поиск зрады от всепропалистов в комментах забавляет))
SMOKE
 
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