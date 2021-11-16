Да ну. Только из одного Борисполя сегодня около сотни вылетов.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 21:34
Да ну. Только из одного Борисполя сегодня около сотни вылетов.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 00:52
Посмотрел ценны на самолеты. Финансирование 2,5 + 0,5 хватит аж на полтора самолета и это при отсутствии других расходов.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:45
Re: Зеленський оголосив про створення нової авіакомпанії
Додано: П'ят 26 лис, 2021 09:24
Хорошая новость. Молодцы. Посмотрим какие будут направления и цены. Но в целом развитие, что есть хорошо. Ну а поиск зрады от всепропалистов в комментах забавляет))
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