У "Київтеплоенерго" взялися за боржників.
Дивися повний текст Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки.
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Додано: Чет 25 лис, 2021 16:41
Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки.
Додано: Чет 25 лис, 2021 16:55
3. На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:
………………………………
4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;
5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
Додано: Чет 25 лис, 2021 18:07
Re: Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки
Ну да, за пару-тройку недель "красных зон" насчитывать не будут. Но остальные-то 11 месяцев -- они никуда не деваются
Додано: Чет 25 лис, 2021 18:40
Ті контрацептиви нарахували в липні мені якійсь невідомий борг за опалення (дивний перерахунок), а вже у жовтні нарахували пеню 3%. Там копійки, але сам факт.
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