RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Боржникам за комуналку
починають нараховувати відсотки

Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:41

Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки

Пропонуємо до обговорення:
У "Київтеплоенерго" взялися за боржників.

Дивися повний текст Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 96377
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 140 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 16:55

3. На період дії карантину або обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), та протягом 30 днів з дня його відміни забороняється:

………………………………

4) нарахування та стягнення неустойки (штрафів, пені) за несвоєчасне здійснення платежів за житлово-комунальні послуги;

5) припинення/зупинення надання житлово-комунальних послуг громадянам України у разі їх неоплати або оплати не в повному обсязі;
salvydas
 
Повідомлень: 34
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:07

Re: Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки

Ну да, за пару-тройку недель "красных зон" насчитывать не будут. Но остальные-то 11 месяцев -- они никуда не деваются :lol:
_hunter
 
Повідомлень: 5537
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 396 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 25 лис, 2021 18:40

Ті контрацептиви нарахували в липні мені якійсь невідомий борг за опалення (дивний перерахунок), а вже у жовтні нарахували пеню 3%. Там копійки, але сам факт.
lov2108
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2334
З нами з: 26.02.09
Подякував: 49 раз.
Подякували: 114 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 29 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
У платіжках за комуналку з'явиться новий показник 1, 2
R2 » Сер 03 лис, 2021 12:56
18 1428
Переглянути останнє повідомлення
Чет 04 лис, 2021 14:27
moveton
В Україні починають діяти нові правила дорожнього руху 1, 2
R2 » Пон 01 лис, 2021 10:34
13 1010
Переглянути останнє повідомлення
Вів 02 лис, 2021 16:35
_hunter
Українці отримуватимуть платіжки за комуналку у новому...
R2 » П'ят 22 жов, 2021 17:03
2 311
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 22 жов, 2021 19:12
golmeb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.