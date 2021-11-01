Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:01
alter написав: _hunter написав: alter написав: Надо искать
, постоянно в новостях вижу, ...продлил до хх.хх ...
Надо искать
-- в новостях журналисты могут переврать/недопонять.
Опять же "вроде", но с лета продлевают "адаптивный карантин" -- это все почти как "карантин", но без освобождения от пеней/комуналок
ну вот новость последняя
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/20/677980/
Да, это адаптивный, разве он не освобождает от штрафов? Может он и срок исковой давности уже не продевает?
>>> Да, это адаптивный
ЧиТД
>>> разве он не освобождает от штрафов
а должен? -- в вышеприведенной постанове про адаптивность -- ни слова...
>>> Может он и срок исковой давности уже не продевает?
в смысле "уже"? -- а что, когда-то продлевал?
_hunter
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:43
_hunter написав:
>>> Да, это адаптивный
ЧиТД
>>> разве он не освобождает от штрафов
а должен? -- в вышеприведенной постанове про адаптивность -- ни слова...
>>> Может он и срок исковой давности уже не продевает?
в смысле "уже"? -- а что, когда-то продлевал?
Да, если не ошибаюсь, в первоначальном НПА за март прошлого года было
alter
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:39
alter написав: _hunter написав:
>>> Да, это адаптивный
ЧиТД
>>> разве он не освобождает от штрафов
а должен? -- в вышеприведенной постанове про адаптивность -- ни слова...
>>> Может он и срок исковой давности уже не продевает?
в смысле "уже"? -- а что, когда-то продлевал?
Да, если не ошибаюсь, в первоначальном НПА за март прошлого года было
Так опять: в марте прошлого года -- "обычный" карантин был.
_hunter
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:08
Мне полтора года назад придумали несуществующиц долг, на все обращения по списанию долга ответа нет, уже пол года как начисляют эти 3% + инфлация. В общем Кличка с его бандой давно пора на мыло !
gretzky_vic
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:13
А звідки гроші мають взяти пенсіонери з 50 ойриків пенсії і бізнеси, які згорнулися через вірусну істерію? Денег нет, но вьі держитесь там!
Mirax
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:24
Да немає у цій країні ніяких законів. Тільки побори.
Прораб
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:45
Ті відсотки почали нараховувати ще влітку. Окрім відсотків ще нараховують якісь інфляційні. Одне чудово - окремими рахунками, а тому вони одразу викидаються і не сплачуються. Нехай далі нараховують.
alt402
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:11
Ой, пеню начислять будут 3% годовых. Срок исковой давности - 3 года, а по пене вообще 1 год. Суммы они обрящут космические. Хотя... может они просто готовят законы для кратного повышения процентов.
konsts1174
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