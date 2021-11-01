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Боржникам за комуналку
починають нараховувати відсотки

Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:01

  alter написав:
  _hunter написав:
  alter написав:Надо искать, постоянно в новостях вижу, ...продлил до хх.хх ...

Надо искать :) -- в новостях журналисты могут переврать/недопонять.
Опять же "вроде", но с лета продлевают "адаптивный карантин" -- это все почти как "карантин", но без освобождения от пеней/комуналок :lol:


ну вот новость последняя
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/20/677980/
Да, это адаптивный, разве он не освобождает от штрафов? Может он и срок исковой давности уже не продевает?

>>> Да, это адаптивный
ЧиТД :)

>>> разве он не освобождает от штрафов
а должен? -- в вышеприведенной постанове про адаптивность -- ни слова...

>>> Может он и срок исковой давности уже не продевает?
в смысле "уже"? -- а что, когда-то продлевал?
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 12:43

  _hunter написав:
  alter написав:ну вот новость последняя
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/20/677980/
Да, это адаптивный, разве он не освобождает от штрафов? Может он и срок исковой давности уже не продевает?

>>> Да, это адаптивный
ЧиТД :)

>>> разве он не освобождает от штрафов
а должен? -- в вышеприведенной постанове про адаптивность -- ни слова...

>>> Может он и срок исковой давности уже не продевает?
в смысле "уже"? -- а что, когда-то продлевал?


Да, если не ошибаюсь, в первоначальном НПА за март прошлого года было
alter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 13:39

  alter написав:
  _hunter написав:
  alter написав:ну вот новость последняя
https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/09/20/677980/
Да, это адаптивный, разве он не освобождает от штрафов? Может он и срок исковой давности уже не продевает?

>>> Да, это адаптивный
ЧиТД :)

>>> разве он не освобождает от штрафов
а должен? -- в вышеприведенной постанове про адаптивность -- ни слова...

>>> Может он и срок исковой давности уже не продевает?
в смысле "уже"? -- а что, когда-то продлевал?


Да, если не ошибаюсь, в первоначальном НПА за март прошлого года было

Так опять: в марте прошлого года -- "обычный" карантин был.
_hunter
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:08

Мне полтора года назад придумали несуществующиц долг, на все обращения по списанию долга ответа нет, уже пол года как начисляют эти 3% + инфлация. В общем Кличка с его бандой давно пора на мыло !
gretzky_vic
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:13

А звідки гроші мають взяти пенсіонери з 50 ойриків пенсії і бізнеси, які згорнулися через вірусну істерію? Денег нет, но вьі держитесь там!
Mirax
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:24

Re: Боржникам за комуналку починають нараховувати відсотки

Да немає у цій країні ніяких законів. Тільки побори.
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Прораб
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 14:45

Ті відсотки почали нараховувати ще влітку. Окрім відсотків ще нараховують якісь інфляційні. Одне чудово - окремими рахунками, а тому вони одразу викидаються і не сплачуються. Нехай далі нараховують.
alt402
 
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Повідомлення Додано: П'ят 26 лис, 2021 18:11

Ой, пеню начислять будут 3% годовых. Срок исковой давности - 3 года, а по пене вообще 1 год. Суммы они обрящут космические. Хотя... может они просто готовят законы для кратного повышения процентов.
konsts1174
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