Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Дивися повний текст МОЗ Туреччини подало заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac.
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Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:48
МОЗ Туреччини подало заявку на схвалення вітчизняної...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст МОЗ Туреччини подало заявку на схвалення вітчизняної вакцини Turkovac.
Додано: П'ят 26 лис, 2021 07:48
Султанат одобрит, Украине поставят как бонус к Байрактарам. Возрождение Османской Империи!
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