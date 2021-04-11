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Різниця між поняттями
«страховий» та «трудовий» стаж

Різниця між поняттями «страховий» та «трудовий» стаж
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 07:59

Різниця між поняттями «страховий» та «трудовий» стаж

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що дбає про ваші доходи, дізнався в "Пенсійного курєру" яка різниця між поняттями «страховий» та «трудовий» стаж.

Дивися повний текст Різниця між поняттями «страховий» та «трудовий» стаж.
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 07:59

Хорошая статья. Спасибо.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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