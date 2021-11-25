Отримати компенсацію у тисячу гривень за повний курс вакцинації зможуть всі українці, а не лише ті, хто вакцинуються зараз.
Дивися повний текст Тисяча гривень за вакцинацію: чи дістанеться вона пенсіонерам у селах.
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Додано: Нед 28 лис, 2021 11:40
Тисяча гривень за вакцинацію: чи дістанеться вона...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Тисяча гривень за вакцинацію: чи дістанеться вона пенсіонерам у селах.
Додано: Нед 28 лис, 2021 11:40
Зачем рассказывать о селах. Я в городе живу с населением 80 тыс человек. мне 71 год. Поликлиника от меня достаточно далеко и приходиться ездить на такси. Как в булочную...Смартфона "как у всех" у меня нет. Не надо брехать г-н Шмыгаль. Театра нет, бассейна нет, Музей у нас бесплатный. До Киева добраться тоже очень затратно..А если г-н премьер обеспечит нас всех смартфонами, то и у меня тоже будет "Дия" Сначала было смешно читать эти ваши глупости, а теперь грустно. Куда скатилась Украина?
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