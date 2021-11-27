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Федоров назвав «фішки», які
захищають «Дію» від підробок

Федоров назвав «фішки», які захищають «Дію» від підробок
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 15:03

Федоров назвав «фішки», які захищають «Дію» від підробок

Пропонуємо до обговорення:
Застосунок "Дія" неможливо підробити, оскільки головне у ньому не зовнішня оболонка, а підключення до різних державних реєстрів. При цьому програма не є базою персональних даних громадян.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 28 лис, 2021 15:03

Вот интересно как умудрились пришить 21 летнему в деятелю из Запорожья, статью о вмешательства в деятельность?
Максимум там незаконная предпринимательской деятельность потому что деньги получал, и пособничество в мошенничестве (которое ещё нужно доказать по эпизодам).
А в остальном там потуги полицаев натянуть сову на дию.
straponesa
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