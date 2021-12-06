Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 14:44
Пропонуємо до обговорення:
Як змінилися ціни на новобудови у столиці у листопаді.
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Квартири в новобудовах столиці почали дорожчати
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R2
Робот новин
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Додано: Вів 30 лис, 2021 14:44
Я б сказав, що вже так подорожчали, що почали дешевшати.
Rainbow
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Додано: Вів 30 лис, 2021 15:20
Ажиотажа нет. Берут понемногу. Банки кредитуют.
Omega
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Додано: Сер 08 гру, 2021 10:02
Не начали, а стопнулись,
https://nerukhomi.ua/novostrojki-kiev-akademgorodok/
новостройки академа даже начали дешеветь
Феодал
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