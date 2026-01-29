Краткое содержание

- Фредериксен представил программу правительства на третий срок

- Обещает твердо противостоять давлению США по поводу Гренландии

- Бесплатная стоматологическая помощь и снижение налогов на продукты питания — среди обещаний в сфере социального обеспечения.

- Министры будут объявлены в среду.

КОПЕНГАГЕН, 2 июня (Reuters) - Новое левоцентристское правительство премьер-министра Дании Метте Фредериксен будет противостоять давлению США по поводу будущего Гренландии, бороться с внутренней инфляцией и расширять систему социального обеспечения, говорится в программном документе, опубликованном во вторник.

..........Будущее Королевства Дания, в состав которого входят Гренландия, Фарерские острова и материковая часть Дании, должно быть решено самими тремя странами, заявило правительство, добавив, что оно остается непоколебимым в своей поддержке Украины.

..........Чтобы заручиться поддержкой, новое правительство согласилось обеспечить бесплатное стоматологическое обслуживание для датчан в течение 10 лет, бесплатный общественный транспорт для всех лиц моложе 22 лет и нулевой НДС на фрукты и овощи, как сообщает Красно-зеленый альянс.

Этот план направлен на решение кризиса стоимости жизни, который преследовал Фредериксен на протяжении всей избирательной кампании, в ходе которой социал-демократы потерпели худшее поражение за более чем столетие.

В предложенных мерах не был учтен налог на богатство , который Фредериксен предлагал ввести во время выборов.