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До суду передали обвинувальний акт про розкрадання 72...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 30 лис, 2021 18:51
Пропонуємо до обговорення:
Завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувальний акт щодо колишнього голови правління банку "Аркада" та восьми співучасників за фактом присвоєння грошей із фондів фінансування будівництва на суму 72 млн грн.
Дивися повний текст До суду передали обвинувальний акт про розкрадання 72 млн грн керівництвом банку «Аркада»
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Додано: Вів 30 лис, 2021 18:51
мутно, но известно за чей счет банкет
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cohan
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