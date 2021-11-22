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Комуналка у Верховній Раді
обходиться українцям у понад...

Комуналка у Верховній Раді обходиться українцям у понад...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12

Комуналка у Верховній Раді обходиться українцям у понад...

Пропонуємо до обговорення:
Щороку на оплату комунальних послуг українського парламенту з бюджету витрачається близько 5 мільйонів гривень.

Дивися повний текст Комуналка у Верховній Раді обходиться українцям у понад пів мільйона гривень щомісяця.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12

У меня там друг работает электриком. ЗП-7000 грн/мес. Страна непуганых...
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