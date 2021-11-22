Щороку на оплату комунальних послуг українського парламенту з бюджету витрачається близько 5 мільйонів гривень.
Дивися повний текст Комуналка у Верховній Раді обходиться українцям у понад пів мільйона гривень щомісяця.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12
Комуналка у Верховній Раді обходиться українцям у понад...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Комуналка у Верховній Раді обходиться українцям у понад пів мільйона гривень щомісяця.
Додано: Сер 01 гру, 2021 10:12
У меня там друг работает электриком. ЗП-7000 грн/мес. Страна непуганых...
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