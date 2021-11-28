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Мінцифра та Apple підписали
Меморандум про співпрацю: деталі

Мінцифра та Apple підписали Меморандум про співпрацю: деталі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:11

Мінцифра та Apple підписали Меморандум про співпрацю: деталі

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple підписали Меморандум про співпрацю.

Дивися повний текст Мінцифра та Apple підписали Меморандум про співпрацю: деталі.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:11

"А также внедрением телемедицины для ветеранов из отдаленных уголков страны" - ибо все остальное уже внедрено!
valeraup
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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