Міністерство цифрової трансформації та компанія Apple підписали Меморандум про співпрацю.
Дивися повний текст Мінцифра та Apple підписали Меморандум про співпрацю: деталі.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 14:11
Мінцифра та Apple підписали Меморандум про співпрацю: деталі
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Дивися повний текст Мінцифра та Apple підписали Меморандум про співпрацю: деталі.
Додано: Сер 01 гру, 2021 14:11
"А также внедрением телемедицины для ветеранов из отдаленных уголков страны" - ибо все остальное уже внедрено!
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