Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.
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Додано: Сер 01 гру, 2021 14:39
Україна розпочинає масштабну програму «Велика...
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Дивися повний текст Україна розпочинає масштабну програму «Велика термомодернізація».
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:33
Интересно и как в этой стране это даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители тем более в многоэтажках? Частный дом и то щас платежка за транспортировку газа больше в два раза чем сам газ, наверно с глубин земного шара считают....
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