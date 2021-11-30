Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.
Дивися повний текст Україна розпочинає масштабну програму «Велика термомодернізація».
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Додано: Сер 01 гру, 2021 14:39
Україна розпочинає масштабну програму «Велика...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна розпочинає масштабну програму «Велика термомодернізація».
Додано: Сер 01 гру, 2021 22:33
Интересно и как в этой стране это даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители тем более в многоэтажках? Частный дом и то щас платежка за транспортировку газа больше в два раза чем сам газ, наверно с глубин земного шара считают....
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:21
Re: Україна розпочинає масштабну програму «Велика...
Скрізь на ефірах обговорюють, але ніде ніхто зі спікерів не удосужився перевірити елементарну арифметику цієї пропозиції.
Припустимо, "кілька тисяч" будинків = 5 тис. протягом 2 років за озвучені 200 млрд. грн. Виходить 40 млн.(!) на одну багатоповерхівку. Темпом по 2,5 тис. будинків за рік програма має тривати років 40 і загалом вартуватиме 100 млрд*40=4трлн. грн. або близько 150 млрд. доларів.
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:31
Угу. "Велике будівництво" вже все розікрали. "Велике садівництво", схоже, теж розікрали. Давайте теперь розкрадемо "Велику термомодернізацію".
Додано: Чет 02 гру, 2021 14:33
Ви припускаєте, що мета цієї програми - вирішити якісь проблеми енергетики.
Насправді, всі ці "програми" від ЗЄ вирішують єдину проблему - наповнення кишень його і "некумів".
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