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Україна розпочинає масштабну
програму «Велика...

Україна розпочинає масштабну програму «Велика...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 01 гру, 2021 14:39

Україна розпочинає масштабну програму «Велика...

Пропонуємо до обговорення:
Україна у 2022 році починає масштабну програму "Велика термомодернізація", яка дасть можливість застрахуватися від подальшого зростання цін на енергоносії.

Дивися повний текст Україна розпочинає масштабну програму «Велика термомодернізація».
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И что,многоэтажки утеплят бесплатно?Очень сомневаюсь.
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Интересно и как в этой стране это даст возможность застраховаться от дальнейшего роста цен на энергоносители тем более в многоэтажках? Частный дом и то щас платежка за транспортировку газа больше в два раза чем сам газ, наверно с глубин земного шара считают....
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Поки-що я бачу одну програму - велика уколізація...
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:21

Re: Україна розпочинає масштабну програму «Велика...

Скрізь на ефірах обговорюють, але ніде ніхто зі спікерів не удосужився перевірити елементарну арифметику цієї пропозиції.
Припустимо, "кілька тисяч" будинків = 5 тис. протягом 2 років за озвучені 200 млрд. грн. Виходить 40 млн.(!) на одну багатоповерхівку. Темпом по 2,5 тис. будинків за рік програма має тривати років 40 і загалом вартуватиме 100 млрд*40=4трлн. грн. або близько 150 млрд. доларів.
new-user
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:31

Угу. "Велике будівництво" вже все розікрали. "Велике садівництво", схоже, теж розікрали. Давайте теперь розкрадемо "Велику термомодернізацію".
alt402
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 14:33

  new-user написав:Скрізь на ефірах обговорюють, але ніде ніхто зі спікерів не удосужився перевірити елементарну арифметику цієї пропозиції.

Ви припускаєте, що мета цієї програми - вирішити якісь проблеми енергетики.
Насправді, всі ці "програми" від ЗЄ вирішують єдину проблему - наповнення кишень його і "некумів".
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