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Реєстр олігархів в Україні
з'явиться за пів року, — Єрмак

Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, — Єрмак
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 02 гру, 2021 06:38

Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, — Єрмак

Пропонуємо до обговорення:
Голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що називати когось олігархом можна буде після появи реєстру, який сформують за пів року.

Дивися повний текст Реєстр олігархів в Україні з'явиться за пів року, — Єрмак.
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