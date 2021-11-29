Додаткові витрати мобільного оператора на розширення покриття мережею 4G-зв'язку 99% населення України можуть становити до 14 млрд грн.
Дивися повний текст Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею 99% населення України.
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Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53
Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею 99% населення України.
Додано: Чет 02 гру, 2021 17:53
Противно читать, даже трасса Киев -Одесса не имеет покрытия 3G, так можно до бесконечности повышать тарифы для строительства новых 4G, 5G сетей и так далее, больше расходов, больше доходов, а качественных услуг нет.
Додано: Чет 02 гру, 2021 18:36
Re: Київстар оцінив, скільки коштуватиме покриття 4G-мережею
Как интересно, про "державно-приватне партнерство" вспомнили. То есть, как расходы, так государству, а как доходы, так себе. Ничего, Киевстар, с вашими тарифами и сами справитесь. Особенно учитывая, что доходы за 3 квартала этого года составили 21 млрд, а прибыль 14 млрд. Вполне можете и сами в строительство и развитие своей сети инвестировать.
Додано: Чет 02 гру, 2021 21:35
5 км от Полтавы интернет от Киевстар только с выносной антенной МИМО и роутером. Водафон и Лайф вообще 0. А на картах красиво нарисовано 3G. По многих трассах в райцентры даже разговор иногда пропадает, а они про 4G.
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