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Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за...
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Додано: Нед 05 гру, 2021 09:52
Пропонуємо до обговорення:
Патрульна поліція нагадала про відповідальність за використання мобільного телефону за кермом.
Дивися повний текст Який штраф чекає на водіїв за користування телефоном за кермом
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R2
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Додано: Нед 05 гру, 2021 10:01
Цей штраф не працює.
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unicdima
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Додано: Нед 05 гру, 2021 12:56
на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )
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Tamagoch
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Додано: Нед 05 гру, 2021 13:24
Tamagoch написав:
на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )
Тю... я бачив як трамвай проїхав зупинку бо водій триндів по телефону.
Взагалі постійно бачу як водії громадського транспорту говорять по телефону.
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unicdima
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Додано: Нед 05 гру, 2021 23:17
unicdima написав: Tamagoch написав:
на тому тижні маршрутник проїхав мою зупинку, тому що в потрібний момент треба було відповісти на дзвінок.... курва... )
Тю... я бачив як трамвай проїхав зупинку бо водій триндів по телефону.
Взагалі постійно бачу як водії громадського транспорту говорять по телефону.
тому що "за використання мобільного телефону за кермом". В трамвая нема керма - там можна.
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Nickoss1
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