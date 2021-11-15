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У Дніпрі завершують будівництво
першої об’їзної дороги...

У Дніпрі завершують будівництво першої об’їзної дороги...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:47

У Дніпрі завершують будівництво першої об’їзної дороги...

Пропонуємо до обговорення:
Про це сповістив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.

Дивися повний текст У Дніпрі завершують будівництво першої об’їзної дороги (фото).
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Повідомлення Додано: Нед 05 гру, 2021 14:47

Строить новою никому не нужную дорогу могут только в днепре. Там же есть южный обьезд ,и он вообще не загружен потому что разбитая дорога в хлам и все едят через центр ... так сделайте ремонт старой дороги и это все что от вас требуется. Зачем деньги зря тратите?
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